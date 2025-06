Dans la commune de Dixinn, ils sont au total 1 682 candidats, dont 656 filles, répartis dans six centres d’examen à affronter les épreuves du Baccalauréat cette année. Pour garantir le bon déroulement de cette évaluation, les autorités éducatives locales ont instauré des mesures strictes, notamment en ce qui concerne l’usage des téléphones portables.

Dans sa communication, Mamady Konaté, directeur communal de l’Éducation (DCE) de Dixinn, a affiché une fermeté sans équivoque. « Nous, encadreurs ou chefs des centres, personne ne doit détenir son téléphone. Un délégué ne doit pas avoir son téléphone, le chef de centre doit laisser son téléphone, le DCE doit laisser son téléphone. Toute autorité qui va venir visiter les centres va laisser son téléphone dans la voiture. Personne ne doit être muni d’un téléphone dans un centre, ça, c’est la première décision », a-t-il déclaré.

Afin d’éviter toute fuite d’épreuves, de nouvelles dispositions ont également été prises concernant la distribution des sujets. « Pour l’ouverture des enveloppes, avant on regroupait les surveillants mais maintenant on évite ça, parce qu’on a constaté que c’est pendant le déplacement des surveillants qu’ils peuvent photographier les sujets et faire monter. Donc, pour pallier ça, maintenant on ouvre les épreuves dans une salle et après on passe de salle en salle pour déposer les épreuves. Le déplacement des surveillants est formellement interdit », a-t-il prévenu.

De son côté, Madame Salématou Tounkara, superviseure dans la commune de Dixinn au compte du ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, a souligné la volonté du département d’organiser un examen paisible.

« Pour le moment, les élèves se portent bien. On sent un changement, parce que le ministre nous a dit qu’il n’y aura pas de bruit autour de cet examen. De faire un examen apaisé, un examen tranquille, un examen où les élèves vont se sentir en classe ordinaire, comme toute autre évaluation qu’ils sont en train de faire à l’accoutumée », a-t-elle affirmé.