Réuni en assemblée générale extraordinaire ce lundi 23 juin 2025, le Barreau de Guinée a décidé de suspendre sa participation à toutes les audiences judiciaires pendant une durée de deux semaines. Cette décision intervient dans un climat de vive indignation, après l’enlèvement et les sévices subis par l’ancien bâtonnier, Me Mohamed Traoré.

À l’issue des échanges, plusieurs résolutions fortes ont été adoptées, traduisant la volonté des avocats de se mobiliser collectivement. Parmi ces mesures figure le “boycott de deux semaines de toutes les audiences judiciaires et convocations de police judiciaire sous peine de sanctions disciplinaires, le dépôt des recours reste toutefois autorisé.”

Le Barreau a également annoncé la “convocation d’une nouvelle assemblée générale à l’issue du boycott de deux semaines pour réévaluer la situation et décider de la suite à donner.”

En outre, il a été décidé du “retrait immédiat de tous les avocats représentant la profession dans les institutions et commissions de la transition, notamment celui du CNT.”

Les avocats annoncent par ailleurs leur intention de rencontrer dans les plus brefs délais le ministre de la Justice pour exprimer leur indignation face à ce qu’ils qualifient “d’enlèvement illégal et cruel” de Me Mohamed Traoré. Ils exigent que des poursuites soient engagées contre les auteurs de cet acte.

Le Barreau se réserve également le droit de porter plainte contre les responsables présumés et annonce la mise en place prochaine d’une commission spéciale chargée du suivi de cette procédure, dans l’attente d’un aboutissement judiciaire qu’il espère favorable.