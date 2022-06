Dans un courrier adressé aux coalitions des partis politiques, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a convié les acteurs à la troisième session du cadre de dialogue. Une invitation que le parti de Cellou Dalein Diallo ne compte pas répondre.

«Nous n’allons pas participer, parce qu’on n’a pas participer aux deux premières. Nous allons participer à un cadre de concertation clair et net. C’est-à-dire, le premier ministre va demander au colonel Doumbouya de prendre un décret et nous dire voilà le cadre de dialogue. Les partis politiques envoyés nous un représentant, même chose pour la société civile, les partenaires techniques, et un facilitateur représentant la CEDEAO, quand c’est comme ça, ça devient sérieux. Nous on ne participe pas je le dis encore à la mamaya. Honnêtement si le premier ministre veut un cadre dialogue qu’il va présider, il n’a qu’à demander au président de prendre un décret et que lui-même nous écrit un courrier qu’il nous amène», a laissé entendre Dr Fodé Oussou Fofana.

Selon lui, le ministre Mory Condé a fait deux sessions de cadre de concertation et jusqu’à présent,« personnes ne connait les résultats. Dans ce pays, il y a eu tellement de dialogues. Quoiqu’on dise, on peut tout reprocher à M. Alpha Condé, mais on était capable de nous retrouver autour de la table pour discuter. Là c’était très clair. On demandait à l’opposition d’envoyer ses représentants, la mouvance aussi, les partenaires techniques étaient là, il y avait un facilitateur et on parvenait à avoir des résultats malgré que M. Alpha Condé ne mettait pas en application les conclusions des accords.»