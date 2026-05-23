Éliminatoires Mondial féminin U17 : la Guinée lourdement corrigée par le Nigeria

En marge du second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, le Syli national cadet recevait le Nigeria ce samedi 23 mai 2026 à Abidjan. Dans une rencontre à sens unique, les joueuses d’Amadou Kain Camara se sont inclinées 5-0.

Faute de stade homologué au pays, le Syli féminin cadet recevait le Nigeria ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Pour ce match aller du second tour préliminaire du Mondial féminin U17, les Guinéennes se sont fait littéralement dominer.

Dès le coup d’envoi, les Super Falcons ont affiché leur suprématie et imposé une domination totale sur tous les aspects du jeu.

Score final : 5-0 pour les cadettes nigérianes, qui prennent une sérieuse option sur la qualification.

Côté guinéen, la mission s’annonce compliquée pour les joueuses d’Amadou Kain Camara, qui devront s’imposer sur le même score pour encore croire à une qualification au match retour prévu le 30 avril prochain.

Pour rappel, les cadettes guinéennes avaient manqué l’édition 2025 après leur élimination au second tour préliminaire par la Côte d’Ivoire.