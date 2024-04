Conakry, le 23 avril 2024 – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Alpha Bacar Barry, a lancé ce mardi les activités préparatoires de la 8e édition des Jeux universitaires de Guinée (JUG). L’événement s’est tenu dans un hôtel de la place, en présence des recteurs et directeurs des institutions d’enseignement supérieur, où le ministre a dévoilé les innovations de cette année et prodigué des conseils à l’équipe chargée du pilotage de l’événement qui se déroulera à Labé en Moyenne-Guinée.

Le Ministre Alpha Bacar Barry a souligné l’importance de l’art et de la culture dans le développement intellectuel des étudiants. Il a déclaré que : « Nous ne pouvons prétendre avoir des intellectuels de fortes têtes s’ils n’ont pas une culture artistique et culturelle. C’est pour cela que cette année, au-delà du sport qui a établi depuis très longtemps son effectivité sur le développement intellectuel de nos étudiants, nous voulons ajouter à cela l’art et la culture pour que nous puissions nous ressourcer, avoir un moment pendant lequel nous découvrons nos cultures mais nous compétitions également dans notre culture et dans notre art. C’est avec ça qu’on va fabriquer le guinéen de demain. »

Il a également mis l’accent sur l’importance de la diversification des compétences : « Nous avons pris le pari de continuer la culture de l’excellence à l’Enseignement supérieur mais l’excellence c’est aussi au-delà de sa discipline, connaître d’autres disciplines, être cultivé, connaître son pays pour mieux le défendre. »

Outre, le ministre Alpha Bacar Barry a félicité l’équipe qui va conduire ce projet jusqu’à son terme et a profité pour appeler les recteurs et directeurs d’institutions d’enseignements supérieurs qui vont compétir à se mobiliser pour donner un éclat particulier à cet événement. Et il a invité avec insistance aux organisateurs et encadreurs à mettre le compétiteurs dans les conditions optimales de sécurité, au respect des règles de jeux, des mœurs en veillant à ce que les étudiants ne tombent pas sur les pratiques déviantes.

« J’invite les organisateurs à faire en sorte que les règlements des jeux soit respecté, que le fair-play soit respecté, la sécurité et la sûreté des participants soient aussi de mise, que ce soit des jeux qui amènent nos enfants à se surpasser et non à découvrir des tares et des activités déviantes. Ce sont des jeux universitaires pendant lesquelles nous avons une forte mobilisation des étudiants et des jeunes et nous devons en profiter pour pouvoir passer des messages productifs, positifs, des messages qui vont amener nos jeunes vers plus d’excellence surtout se mettre au service de la communauté et de leur pays », conclut le numéro 1 du l’Enseignement supérieur en Guinée.

Maurice Haba, directeur des sports, des arts et de la culture au ministère de l’Enseignement supérieur, a détaillé le programme de cette nouvelle édition : « L’essentiel portera sur les activités sportives mais aussi artistiques et culturelles. Au compte des activités sportives, il y a des disciplines qui ont été retenues : le football, le basket-ball, l’athlétisme, le cyclisme mais le sport intelligent qui est venu s’ajouter aux quatre premiers le Scrabble. La particularité de cette compétition qui sera bientôt organisée à Labé est l’intégration des activités artistiques et culturelles qui sont : la danse traditionnelle, le théâtre, le slam, la culture générale, le karaoké. »

Concernant les préparatifs, il a assuré que : « Toutes les dispositions sont prises pour que les compétitions se tiennent dans de bonnes conditions. La semaine dernière nous avons organisé un atelier préparatoire en commun accord avec les chargés des sports dans les institutions d’enseignements supérieurs, qui nous a permis de discuter des questions réglementaires qui devraient encadrer cette compétition. Nous sommes à pied d’œuvre et les choses sont en train d’avancer. Nous ferons de notre mieux pour que la compétition se passe dans de bonnes conditions. »

Avant la fin de la cérémonie, le ministre a procédé à la remise des échantillons des équipements sportifs et à coupure d’un gâteau pour célébrer les 8 ans des Jeux universitaires de Guinée.

La compétition aura lieu du 1er au 18 mai 2024 à l’Université de Labé. Les organisateurs promettent un événement riche en compétitions sportives, artistiques et culturelles, mettant en lumière les talents des étudiants guinéens et renforçant la cohésion entre les institutions d’enseignement supérieur du pays.