L’entraîneur principal de l’équipe féminine guinéenne des moins de 20 ans est suspendu par la Fédération Guinéenne de Football. Sékouba Camara est soupçonné d’actes de pédophilie et de trafic sexuel.

Lancée par Romain Molina, les rumeurs sur des abus et trafic sexuels dans le milieu sportif guinéen prennent de plus en plus d’ampleur, au point que la Fédération Guinéenne de Football a été obligée de sévir.

L’instance dirigeante du football guinéen a suspendu M. Sékouba Camara, communément appelé “Coach Nesta” pour des soupçons de pédophilie sur une joueuse de l’académie de football Nongo. Le concerné était en charge de l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans et a dirigé les sélections féminines olympiques et U17 Dames de la Guinée.

« Nous avons pris connaissance, par le biais des médias, d’allégations d’abus portées contre vous concernant une joueuse de notre académie de football Nongo. En tant que représentant de la Fédération guinéenne de Football, nous considérons ces allégations avec une grande gravité et nous prenons des mesures immédiates pour enquêter sur cette affaire.

Dans l’intérêt de l’intégrité de notre football et dans l’attente des résultats de l’enquête, nous sommes contraints de vous suspendre provisoirement de vos fonctions d’entraîneur.

Cette suspension prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’à ce que les investigations soient menées à leur terme et que nous puissions établir les faits de manière appropriée. Nous tenons à souligner que cette mesure de suspension est une procédure standard dans de telles situations, et elle ne préjuge en rien de votre culpabilité.

Cependant, nous devons agir avec responsabilité et diligence pour garantir la sécurité et le bien-être de nos joueurs… », a adressé la FGF à Sekouba Camara.

Affaire à suivre!