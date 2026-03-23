MA LETTRE ANNUELLE : Une histoire d’espoir – 3 200 opportunités pour les entrepreneurs africains

22 mars 2026

Chers amis,

Aujourd’hui, je prends une année de plus.

Et chaque année, à cette date, je me surprends à réfléchir à quelque chose de bien plus grand que moi.

Pendant longtemps, je pensais que la chance était simplement quelque chose qui nous arrivait.

Puis j’ai compris : la chance peut être construite. L’opportunité peut être démocratisée.

L’espoir n’est pas seulement un sentiment — c’est un système que nous pouvons bâtir.

Notre histoire d’espoir a commencé en 2010, lorsque mon épouse et moi avons pris l’engagement d’autonomiser les jeunes entrepreneurs africains à travers la Tony Elumelu Foundation.

Dans un monde marqué par l’incertitude, nous avons fait un choix délibéré — année après année — d’apporter de la certitude dans la vie des jeunes entrepreneurs africains.

La plus grande richesse de l’Afrique n’a jamais été le pétrole ni l’or. Elle a toujours été son capital humain.

Notre conviction était simple : l’entrepreneuriat — et l’ingéniosité des jeunes Africains — constitueront le moteur de la transformation économique du continent.

Nous avons vu de près comment les entrepreneurs créaient de la valeur dans leurs communautés, et nous nous sommes posé une question simple :

et si nous pouvions multiplier cet impact à l’échelle de l’Afrique ?

Aujourd’hui, nous avons notre réponse.

Grâce à la Tony Elumelu Foundation, nous avons constaté que lorsque les jeunes Africains sont autonomisés, ils créent des emplois, bâtissent des entreprises durables, stimulent l’innovation et catalysent la prospérité sur le continent.

Notre objectif initial était d’identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains, avec un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars.

Seize ans plus tard, je suis honoré de constater que nous avons presque triplé cette ambition.

À ce jour, le programme d’entrepreneuriat de la TEF a distribué plus de 100 millions de dollars en capital de démarrage à plus de 24 000 entrepreneurs africains.

80 % des entrepreneurs soutenus dans le cadre de nos programmes ont dépassé le stade initial de développement — une évolution majeure comparée aux années précédentes où seulement 10 à 20 % des entreprises survivaient suffisamment longtemps pour se développer.

Cela signifie que 4 entreprises sur 5 réussissent dans notre programme, contre seulement 1 sur 5 à l’échelle mondiale.

L’impact est considérable :

Plus de 4 millions de foyers africains impactés positivement

2,1 millions de personnes sorties de la pauvreté

4,2 milliards de dollars de revenus générés par les entrepreneurs TEF

1,5 million d’emplois créés

Plus de 2,5 millions d’Africains formés

C’est cela, l’Africapitalisme en action : la conviction que le secteur privé africain, en particulier les entrepreneurs, doit conduire la transformation économique et sociale du continent.

Au-delà de ces chiffres, la TEF a contribué à redéfinir le modèle de développement de l’Afrique — en passant de la dépendance à l’aide à une logique de partenariat.

Ce modèle est aujourd’hui étudié et discuté par des institutions internationales, des gouvernements et des centres de réflexion.

Aujourd’hui, 22 mars, nous avons annoncé la 12ᵉ cohorte du programme d’entrepreneuriat de la TEF au Transcorp Hilton à Abuja.

Au total, 3 200 jeunes entrepreneurs issus des 54 pays africains bénéficieront d’un financement, d’un mentorat et d’un accès à notre plateforme digitale, TEFConnect.

L’une des tendances les plus inspirantes de cette cohorte est la montée en puissance des femmes entrepreneures.

51 % des entrepreneurs sélectionnés cette année sont des femmes.

Cette sélection repose exclusivement sur le mérite, et non sur un quota.

Parmi des milliers de candidatures, les femmes se sont distinguées par :

la qualité de leurs idées

la solidité de leurs modèles économiques

l’ambition de leur vision

Alors que nous célébrons le mois de la femme, cela envoie un message fort :

➡ lorsque l’opportunité est accessible, les femmes africaines ne se contentent pas de participer — elles dirigent.

Notre vision se perpétue à travers elles.

Partout où je me rends, je rencontre nos entrepreneurs — des femmes et des hommes qui partagent leurs histoires de croissance, d’expansion et de rêves réalisés.

Chaque rencontre confirme que notre action est un investissement dans la ressource la plus renouvelable de l’Afrique : son capital humain.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos partenaires, à nos mentors, au groupe Heirs Holdings et à toute l’équipe de la TEF.

Votre engagement continue de porter notre mission : bâtir une Afrique autosuffisante, qui fonctionne pour tous.

À nos nouveaux entrepreneurs TEF :

c’est votre moment.

Nous ne vous avons pas choisis parce que votre parcours a été facile —

nous vous avons choisis parce que vous avez persévéré lorsque tout était difficile.

Je suis profondément fier de l’impact que nous créons.

Ensemble, transformons notre continent.

Merci.