Publireportage – L’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG), à travers sa maison de l’entrepreneuriat, a lancé la 3ᵉ édition de son concours étudiants entrepreneurs, dont la finale se tiendra le samedi 28 mars 2026 au sein de l’institution.

Placée sous le thème « Innover et entreprendre pour bâtir un développement durable, inclusif et équitable », cette édition réunira des étudiants porteurs de projets innovants, des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, des partenaires institutionnels ainsi que des professeurs de divers secteurs.

Créée en 2022, la maison de l’entrepreneuriat de l’UKAG a pour missions de former et sensibiliser les étudiants à la culture entrepreneuriale, développer leurs aptitudes et les accompagner dans la recherche de financement adapté.

Selon M. Lazare OBINOKO, Responsable Adjoint de la maison de l’entrepreneuriat : « C’est une compétition organisée par la ME, dont la troisième édition se tiendra ce samedi 28 mars. Elle regroupe des étudiants venus de toutes les universités du pays, à travers la thématique : ‘Innover et entreprendre pour bâtir un développement durable, inclusif et équitable’ ».

M. OBINOKO précise que la participation est gratuite, ouverte aux étudiants inscrits et réguliers dans une université guinéenne publique ou privée, disposant d’un projet entrepreneurial et acceptant de suivre le programme de formation : « Notre objectif est de promouvoir l’entrepreneuriat étudiant à l’échelle nationale, d’identifier et valoriser les projets forts, et de renforcer leur insertion à travers l’auto-emploi ».

La première étape a consisté en une présélection de 19 candidats, suivie de cinq jours de formation centrés sur des thématiques notamment : Gestion de Projet et Méthodes Agiles, Business Model et proposition de valeur, Étude de marché et validation de l’idée, Éducation financière pour entrepreneurs, Cadre juridique et fiscal de la création d’entreprise, Pitch entrepreneurial et présentation : « Il y a également le coaching intensif. Ce suivi ne se limite pas au concours : nous continuons à accompagner les étudiants jusqu’à ce qu’ils réalisent effectivement leur projet ». Selon M. OBINOKO

Une diversité universitaire représentée

Ensuite il déclare que cette édition se distingue également par la diversité des établissements représentés. Sept universités guinéennes prennent part à la compétition : l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l’Institut Supérieur de Technologie de Mamou, BEM Conakry, l’Université de Labé, Keyce Academy Conakry, l’Université Mercure Internationale et l’UKAG elle-même. Une représentation géographique et institutionnelle qui traduit l’ambition nationale du concours.

Le concours prévoit l’attribution de deux prix majeurs. Le premier est doté de 25 millions de francs guinéens, auxquels s’ajoutent divers avantages offerts par les partenaires. Le second s’élève à 15 millions de francs guinéens. « Comme chaque année, les récompenses sont clairement établies et nos partenaires contribuent généreusement à enrichir les lots », confirme M. OBINOKO.

Structurer les idées pour mieux réussir

Pour accompagner les candidats, l’Université s’appuie sur des partenaires techniques et financiers notamment : Akiba Finance, Orange Guinée, Kemobi services et des experts. M. Charles Nyankoye Koivogui, consultant en développement d’entreprise, chargé du module « études de marché et validation d’idées de projets », souligne : « Les porteurs de projets en Guinée ont du mal à structurer leurs idées, à connaître leur marché et à accéder au financement. Beaucoup participent déjà à des concours, mais leurs projets ne sont pas toujours clairs ».

Il insiste sur l’importance de la formation pour valider les projets avant leur lancement : « Il faut comprendre le problème du client, créer le portrait-robot d’un client, connaître le marché et la concurrence, analyser les forces, faiblesses, menaces et opportunités, et mener des enquêtes auprès des utilisateurs. Cela permet de mieux structurer leurs idées et de mettre quelque chose de concret en place ».

Cette 3ᵉ édition promet ainsi de renforcer l’entrepreneuriat étudiant en Guinée, en combinant compétition, formation et accompagnement post-concours pour transformer les idées en projets viables et durables.