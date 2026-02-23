Le coordinateur national de la Génération pour la modernité et le développement (GMD), Bah Oury, a annoncé, lundi 23 février, le dépôt imminent du dossier de reconnaissance légale du mouvement en tant que parti politique auprès du Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre est revenu sur les démarches engagées depuis sa désignation pour conduire ce processus. Il a indiqué avoir mené des consultations avec plusieurs acteurs politiques et sociaux afin d’élargir la base du mouvement et de satisfaire aux exigences légales encadrant la création des partis politiques en Guinée.

« Comme vous le savez, il m’a été chargé, à titre personnel, de travailler à jeter les bases d’un parti politique, Génération modernité et développement, bâtir ensemble. Depuis lors, nous avons entamé des activités de sensibilisation et multiplié les rencontres », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette mission s’inscrit dans un contexte marqué par la structuration progressive du paysage politique et la préparation des prochaines échéances électorales. À ce titre, il affirme s’être entouré de personnalités de confiance jouissant d’une notoriété nationale afin de mener à bien ce chantier.

« Nous avons rencontré pratiquement tous les acteurs : associations, mouvements politiques, partis politiques, sans oublier les syndicalistes et d’autres composantes de la société ».

Évoquant les contraintes liées au calendrier électoral, fixé au 24 mai prochain pour les élections législatives et communales, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accélérer le processus de légalisation.

« Deux dynamiques se chevauchent : la création du parti et la préparation des élections. La charte des partis politiques exige au moins 11 membres fondateurs par préfecture pour constituer le dossier de demande de légalisation », a-t-il rappelé.

Pour répondre à cette exigence, la GMD a opté pour une mobilisation élargie à la base. Dans chaque préfecture, des listes ont été constituées au niveau des sous-préfectures, avant un processus de sélection ayant abouti à la désignation de 11 membres fondateurs, censés refléter la diversité sociopolitique, économique et culturelle.

« Dans de nombreuses préfectures, le processus s’est déroulé de manière satisfaisante », a-t-il assuré, soulignant que cette disposition vise à prévenir la création de formations politiques à caractère régional, ethnique ou clanique.

Bah Oury a indiqué que la collecte des dossiers en provenance des différentes localités est en phase finale et que leur dépôt est prévu au plus tard lundi prochain au MATD.

Il a par ailleurs mis en garde contre toute initiative menée au nom de la GMD sans mandat officiel. « La seule personne habilitée à déposer le dossier de GMD bâtir ensemble au ministère de l’Administration du territoire, conformément à l’instruction du président de la République, c’est moi ».

Le Premier ministre a également précisé que la qualité de membre fondateur revêt un caractère honorifique, destiné à reconnaître l’engagement des militants ayant contribué à la structuration du mouvement.

« Il est normal que celles et ceux qui se sont investis pendant des mois, voire des années, voient leur nom figurer sur les listes soumises au MATD pour la légalisation du parti », a-t-il ajouté, rappelant leur implication dès les premières heures aux côtés du général Mamadi Doumbouya.

Avec l’annonce du dépôt du dossier, la GMD franchit ainsi une nouvelle étape vers sa transformation en parti politique légalement reconnu, à quelques mois des échéances électorales prévues dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel.