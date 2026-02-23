Le procès de l’ancien ministre Oyé Guilavogui, poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 50 millions de dollars destinés à la relance et à l’extension de la Société des Télécommunications de Guinée (SOTELGUI), a de nouveau été renvoyé.

L’audience, prévue ce lundi 23 février 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), a été reportée au 9 mars en raison de l’absence de Oumar Saïd Koulibaly, directeur général de SOTELGUI au moment des faits, dont la comparution est jugée indispensable par la Cour.

Lors de l’audience du 2 février, la partie civile, représentée par l’Agent judiciaire de l’État, avait insisté sur la gravité des faits reprochés à l’ancien ministre et souligné son séjour prolongé à l’étranger pour raisons de santé, qui compliquerait le suivi du dossier. Elle avait ainsi demandé la saisie et la gestion de l’ensemble des biens meubles et immeubles d’Oyé Guilavogui, notamment ses propriétés situées à Conakry et Kindia, ainsi que de ses comptes bancaires, par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).

La partie civile avait également sollicité que l’AGRASC soit mandatée pour identifier, gérer et conserver ces biens jusqu’à la décision finale, avec la production d’un rapport détaillé dans un délai maximal de trois semaines. Le ministère public avait appuyé cette demande.

Après avoir entendu les différentes parties, le juge Yagouba Conté a ordonné la gestion des biens meubles et immeubles d’Oyé Guilavogui par l’AGRASC, ainsi que la saisie conservatoire de ses comptes bancaires dans les banques locales.

La Cour avait par ailleurs enjoint à la société Huawei de produire tous les documents relatifs à la relance de SOTELGUI, notamment ceux concernant la gestion de la fibre optique backbone, et convoqué M. Koulibaly pour sa comparution.