«Depuis trois semaines, le dossier est prêt pour le jugement. Nous avons écrit à la présidente pour le jugement. Mais elle n’a pas répondue. Et jusqu’à présent on a pas eu de suite».

A travers une lettre adressée au régisseur et au procureur de Mafanco, le vice-maire de Matam a exprimé son intention d’entamer une grève de la faim, pour protester contre sa détention prolongée à la maison centrale de Conakry.

«Depuis le 25 septembre, je suis incarcéré à la maison centrale de Conakry pour des accusations, d’entrave à la liberté d’accès et à légalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations des services publics et complicité, sans aucune possibilité d’être devant un juge dans le cadre d’un procès équitable et permettant de prouver mon innocence”, peut-on lire dans cette lettre de ce militant de l’Ufdg.

«Pour protester face à cette situation de détention illégale à mes yeux, j’ai décidé, à partir de lundi 25 janvier 2021, d’observer une grève de refus de soins dans le cadre de mon traitement de l’asthme et de sinusite ainsi que de toutes les autres pathologies antérieures et futures», a-t-il annoncé.

«Nous demandons à ce que ce dossier soit programmé pour qu’une décision intervienne, parce que notre client souffre en prison pour des faits dont il ne s’est pas rendu coupable », a plaidé son avocat, Me Salif Béavogui.