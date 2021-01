La structure « Culture ensemble » en partenariat avec le Fodac a lancé ce vendredi à l’artisanat du jardin 2 octobre, la première édition du salon sur les métiers des arts et de la Culture (SMAC).

Ce salon se veut être un évènement culturel majeur qui permettra de réaffirmer l’encrage de l’entrepreneuriat culturel et la mise en valeur des métiers des arts pour un fondement sur nos aspirations locales.

Le SMAC constitue également un cadre de promotion et de perfectionnement des industries culturelles créatives guinéennes, sous-régionales et internationales afin de relever les défis de la migration irrégulière, la promotion des droits de la femme par le biais de la culture, le tourisme local et le renforcement des capacités des acteurs pour un progrès socioculturel et économique durable de la région Ouest-Africaine.

«L’objectif de cet atelier est de recenser le maximum de personnes travaillant dans le secteur culturel, pour répondre aux normes de la nouvelle politique culturelle de la Guinée avec un cabinet de statistiques avec lequel on compte déployer 14 enquêteurs qui seront répartis à Conakry et à l’intérieur du pays», a expliqué Koné Lacile, commissaire général du salon des arts et de la culture.

Cette enquête, d’après lui, durera du 20 février au 16 mars. Les résultats seront publiés le 1 juillet prochain lors du lancement du salon sur le métier et de la culture à Conakry.