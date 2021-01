A l’absence du président du parti des Démocrates pour l’espoir (PADES) Dr Ousmane Kaba, c’est le coordinateur national qui a présidé l’assemblée générale de ce samedi 23 janvier 2021 à son siège situé à Nongo dans la commune de Ratoma

Cette rencontre hebdomadaire était axée sur la prise de contact après la pause depuis octobre dernier au lendemain des élections présidentielles. Après que le président de la République ait été confirmé par la cour constitutionnelle, plusieurs observateurs avaient critiqué le Pades d’avoir félicité le chef de l’Etat. Pour le secrétaire national du parti, le Pades est un parti entièrement indépendant et n’est influencé par quelque bord que ce soit. « Notre objectif c’est de conquérir le pouvoir. Mais cela doit se faire dans un cadre normatif en respectant les lois de la République. Chaque fois qu’il sera question de défendre la République, de défendre les valeurs démocratiques, de faire en sorte que la Guinée soit au devant, le Pades sera toujours là. (…) c’est pourquoi nous nous sommes retrouvé en respect de valeurs de la République pour dire oui, si nous devons gouverner, il faut gouverner en respectant la loi même si on estime que cette loi n’est pas en notre faveur, mais la loi c’est la loi. On ne peut pas aller au-delà de ça. C’est ce qui a justement amené le Pades à reconnaître la victoire du Pr Alpha Condé parce que cette victoire a été acté par la cour constitutionnelle. Il faut joindre l’acte à la parole » réitère Mohamed Kaba.

Après la réélection du président Alpha Condé pour un troisième mandat de suite, des acteurs indépendants ont fait un sondage dont la moitié des interrogés avaient sollicité que Dr Ousmane Kaba soit premier ministre. Ce qui réjoui les responsables du parti des Démocrates pour l’espoir. « En tout cas parmi toutes les personnes intervenues dans ce sondage pour être premier ministre les guinéens de façon unanime ont porté leur choix pour le leader du PADES. Donc c’est une fierté pour moi et pour le parti. Ça veut pas dire que nous sommes en quête d’un quelconque poste. Parce qu’il y a eu beaucoup de détractions à ce niveau. Et d’ailleurs nous étions surpris de voir ce résultat. Mais pour nous cela a une signification. Cela veut dire que les guinéens ont confiance au Pades et convaincu. C’est le leader du PADES qui peut nous sortir de cette situation » a-t-il lancé.