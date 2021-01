Malgré un début de match compliqué, la Guinée était à deux doigts de surprendre la Zambie. Elle se fera malheureusement rattraper en fin de match et passe ainsi à côté d’une probable qualification.

Face à une équipe zambienne très solide, la Guinée aurait pu prendre l’eau en début de match. Des sorties assez approximatives de Moussa Camara ont faillit coûter cher à la Guinée, mais la maladresse de CHABULA et de ses compères de l’attaque zambienne sauve les guinéens. Finalement, les hommes de Kanfory Lappé BANGOURA réussiront à laisser passer la tempête et revenir petit à petit dans leur match. C’est presqu’un miracle que le Syli Local rentre aux vestiaires avec une cage inviolée.

A la pause, Kanfory Lappé Bangoura, lance coup sur coup un milieu offensif et un attaquant (Ismael CAMARA et Victor KANTABADOUNO). Des changements qui s’avèreront payants. Puisque le premier se moulera en passeur pour le second à la 58e, pour l’ouverture du score de la Guinée. A cet instant, la Guinée prend le contrôle du match et dicte le tempo.

Mais malheureusement, le Syli se fera surprendre en fin de match par la Zambie. Sur un long centre depuis le côté gauche, Spencer SAUTU surgit derrière Mohamed BANGOURA et place une tête qui ne laissera aucune chance à Moussa CAMARA à la 87e (1-1).

Avec des regrets, vu le scénario du match, la Guinée passe à côté d’une très probable qualification. Elle garde cependant la tête du groupe, avec la Zambie, peu importe l’issue de la seconde rencontre entre la Tanzanie et la Namibie.