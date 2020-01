Violences à Labé: un jeune tué par « balle », plusieurs blessés dont une fille de 13 ans

Depuis ce matin, la ville de Labé est secouée par des violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Un jeune a été tué par « balle » et plusiers blessés dont une fille de 13 ans.

Joint au téléphone, le député de Labé, Cellou Baldé dresse le bilan de la journée. “Une jeune fille de 13 ans du nom de Hawaou Baldé touchée par balles au niveau de 2 genoux. Un jeune, Alpha Ousmane Barry âgé d’une vingtaine d’années et chauffeur de profession, a été tiré à bout portant et est décédé. Nous venons d’apprendre qu’un autre jeune vient d’être touché par balle à Sassé”.

Et d’ajouter: “le gouverneur a été chassé de son bureau par les jeunes qui exigent son départ immédiat de Labé. Les 13 et 14 janvier, nous avions enregistré 2 victimes à Labé. Un jeune du nom de Souleymane Diallo originaire de Noussi et Alhassane Diallo qui vient de Dalein, tous tués par balles. Pendant ce temps, le gouverneur a militarisé la ville pour se protéger lui-même et a déployé des PA au niveau des domiciles de tous les responsables du Rpg Arc-en-ciel”, dénonce le député.

“C’est la terreur et le chaos à Labé. Les forces de sécurité tirent à l’arme automatique et à bout portant. Ce n’est de maintien d’ordre, c’est des assassinats. Madifing Diané, lui-même, a dit que Labé est en état de guerre. Il a fait sortir l’armée dans les rues qui tirent sur tout ce qui bouge”, déplore Cellou Baldé.