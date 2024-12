Face aux critiques de l’opération d’expulsion des Léonais en violation de principe de la Cedeao sur la libre circulation des personnes et des biens, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Guinée n’a aucune leçon à recevoir sur la gestion des étrangers sur son territoire.

Au terme d’une mission à Freetown où il rencontré les plus hautes autorités de la Sierra Leone, Morissanda Kouyaté a conféré avec la communauté guinéenne vivant dans ce pays.

“Donnez-vous la main. Personne n’a de leçons à donner à la Guinée sur la gestion des voisins, sur la gestion des Africains dans notre pays. Donc personne n’a de leçons d’africanité, de panafricanisme à donner à la Guinée. Personne”, a-t-il déclaré.

Parlant d’hospitalité, le ministre a souligné que la Guinée est le seul pays africain qui, dès sa toute première constitution de 1958, était prête à renoncer à une partie de son indépendance pour la libération du continent du joug colonial. “Quand vous prenez l’hymne national de la République de Guinée, il y a le nom de l’Afrique plus que le nom de la Guinée”, a souligné Morissanda.

Évoquant son tête à tête avec le président léonais, Maada Bio, le chef de la diplomatie guinéenne a precisé : “Nous sommes venus ici voir le président Maada Bio, il a bien parler de la Guinée, de nos relations. Il m’a dit, moi, la Guinée, c’est mon pays. Et je sais que vous aussi, la Sierra Leone, c’est votre pays. Donc maintenant, tout est clair. Nous avons compris de quoi il s’agit. On s’est félicités et puis je l’ai rencontré en tête à tête, il n’y avait personne, nous étions deux. On a encore parlé du renforcement de nos relations. Mais, il y a eu un télescopage de deux choses. Ça, c’est la situation qui s’est passée en Guinée. Mais il y avait aussi une situation interne ici que je ne peux pas commenter. Mais il s’est trouvé que certains [Guinéens] aussi faisaient quelques malversations ici, un peu de trafic de diamants en faisant venir des personnes, en disant qu’ils les envoient en Europe et tout. Ils paient de l’argent à travers une société que je ne veux pas nommer ici. Ce groupe-là a été démantelé par l’État sierra léonais”, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.