Après 13 ans d’exil au Burkina Faso, l’ancien président du CNDD, Moussa Dadis CAMARA, est en fin rentré au pays ce mercredi 22 décembre 2021.

L’avion transportant l’ancien président du Comité National pour la Démocratie et Développement (CNDD) a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou TOURÉ aux environs de 13 heures.

A sa descente d’avion, Moussa Dadis CAMARA, a été accueilli par le Directeur général de la Police, Malick KONÉ, et des agents de force de défense et de sécurité, et quelques membres de sa famille et proches.

Après des salutations, l’ex exilé et sa suite, se sont dirigés vers le salon d’honneur de l’aéroport international Ahmed Sékou TOURÉ. Dadis Camara, accompagné des membres de sa famille et proches, devra prendre la direction de son domicile à Lambandji, selon un membre de sa famille. D’autres sources affirment que Dadis devra se rendre à l’hôtel Kaloum où il va être reçu par les autorités du pays.

Il faut rappeler que c’est après avoir pris une balle sur la tête au camp Koundara, rebaptisé camp Makanbo situé à quelques mètres du palais Mohamed V, que Moussa Dadis CAMARA a été évacué au Burkina Faso, où il a bénéficié des soins. Depuis l’an 2009, l’ancien président du CNDD est resté dans ce pays. Il a fallu attendre l’autorisation du Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD), qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, après avoir renversé Alpha CONDÉ, pour que Dadis CAMARA regagne son pays d’origine.