Kindia : L’impact négatif de la migration irrégulière sur la jeunesse guinéenne en débat

C’est la salle de conférence du centre de formation professionnel de Kindia (CFP) qui a servi de cadre à la célébration de la journée internationale de la migration. C’est une initiative de l’antenne régionale de l’organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière. Objectif, montrer aux jeunes qu’on peut réussir en Guinée, et que s’il faut forcément partir, il faut utiliser la voie légale.

C’est El hadj Yaya Sow conseiller du gouverneur de Kindia qui a procédé au lancement des activités. Dans son discours, elle a félicité les organisateurs pour le travail fourni avant de réitérer sa ferme volonté à accompagner les jeunes de Kindia dans leurs différents projets.

Une conférence a été animée par un expert sur les questions de migration sur le thème : « L’impact négatif de la migration irrégulière sur la jeunesse guinéenne. » Après cette conférence, une projection d’un film a été faite sur les dangers liés à la migration clandestine. Venus en grand nombre, plusieurs ont apprécié l’initiative et on déclaré être édifiés sur un certain nombre de dangers qu’ils ignoraient avant.

A noter que l’antenne régionale de l’organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière a offert plusieurs kits d’assainissement à certaines mosquées de Kindia, pour des bénédictions à l’endroit de leurs amis qui ont perdu la vie lors de cette aventure.

Thierno Aliou, correspondant de guinee360.com à Kindia