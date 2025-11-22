Le président de la Chambre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat de Guinée (CCIAG), Elhadj Mamadou Baldé, a réaffirmé, ce samedi 22 novembre 2025, l’engagement du secteur privé à accompagner les actions de refondation engagées par les autorités de la Transition.

Il assure que les opérateurs économiques constituent aujourd’hui le principal appui du président Mamadi Doumbouya.

Alors que des mouvements de soutien se multiplient à travers le pays, Elhadj Mamadou Baldé souligne la nécessité pour le secteur privé de jouer pleinement son rôle dans cette dynamique nationale. « Aujourd’hui on parle de mouvements de soutien, mais le plus grand soutien du général Mamadi Doumbouya, c’est le secteur privé », a déclaré le président de la CCIAG, lors de la cérémonie de lancement de Immobili-a SAS.

Évoquant les progrès récents enregistrés dans les infrastructures de transport, il a rappelé les mutations en cours au port de Conakry et au-delà. « Aujourd’hui, vous entendez qu’il y a des soucis au niveau du port de Conakry. Mais il y a 15 ans, la Guinée attendait un seul bateau pour dire qu’après lui, un autre arriverait. Aujourd’hui, nous vivons une crise, mais c’est une crise qui démontre l’évolution du pays. Nous avons désormais plus de 30 à 40 bateaux qui longent la mer en attente d’accostage. Cela aussi est un mérite, c’est une avancée », a-t-il indiqué, citant également l’opérationnalisation du port de Moribaya et l’inauguration de l’échangeur de Bambeto.

Elhadj Mamadou Baldé a enfin appelé les acteurs économiques à s’approprier les réformes engagées et à renforcer leur coopération.

« Chacun de nous ici doit comprendre que nous avons la mission d’accompagner ces visions. Je les invite à s’associer avec tous les Guinéens actifs dans la distribution et la commercialisation de meubles, afin de former une équipe solide, avec des grossistes et demi-grossistes, où ils seront producteurs et la distribution pourra s’étendre à tous les pays », a-t-il conclu.