À l’occasion de l’anniversaire de l’attaque portugaise contre la Guinée, survenue le 22 novembre 1970, Oyé Beavogui, ancien secrétaire général par intérim du PDG-RDA et ex-député, a rendu un hommage appuyé aux victimes de cet épisode tragique de l’histoire nationale.

Cette opération militaire, survenue douze ans après l’indépendance du pays, demeure l’un des événements les plus marquants de la période postcoloniale guinéenne. Elle avait provoqué de nombreuses pertes en vies humaines et contraint plusieurs citoyens à l’exil, marquant durablement la mémoire collective.

Dans son message, Oyé Beavogui a appelé à préserver le souvenir de ceux qui ont résisté lors de l’assaut. « Peuple de Guinée, fidèles combattants de la cause africaine, nous devons continuer à porter, autant que possible, la mémoire du combat de notre Peuple pour l’Afrique et l’humanité », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de transmettre cet héritage historique.

Revenant sur les conséquences régionales de l’attaque, l’ancien dirigeant du PDG-RDA a affirmé : « La défaite des hordes fascistes impérialo-portugaises dans leur agression du 22 Novembre a été le point nodal qui a signé l’agonie puis la mort du colonialisme portugais, et la libération conséquente des pays lusophones d’Afrique australe, notamment la Guinée Bissau ».

Oyé Beavogui a également étendu sa réflexion à d’autres nations engagées, selon lui, dans des luttes similaires pour leur souveraineté. « En ce jour historique, nos pensées vont également à la Révolution bolivarienne du Venezuela, à Cuba et à tous ces pays qui subissent la domination et l’injustice internationale parce qu’ils ont opté pour la voie de l’autodétermination et de la souveraineté nationale et internationale », a-t-il ajouté.

Il a enfin appelé ces pays à la résilience face aux pressions extérieures . « Le blocus de l’impérialisme américain contre ces Peuples, au-delà de sa nature inhumaine et attentatoire, est un programme visant à réduire le Venezuela et le Cuba à l’asservissement et à la soumission impérialiste. Debout, comme le peuple du 22 novembre, Cuba survivra et se relèvera. Debout, comme le peuple du 22 novembre, le Peuple de Simon Bolivar se défend et vaincra face à la tentative d’agression des États-Unis », a-t-il conclu.