En tournée à l’intérieur du pays, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a délivré des instructions claires et fermes au sujet du port de la cocarde.

Désormais, la cocarde doit être portée sur l’épaule gauche afin de faire la distinction entre un administrateur territorial guinéen et malien. “Les cocardes étaient sujet de confusion. Un administrateur territorial guinéen avec sa cocarde, vous lisez le vert-jaune-rouge. Nous avons confectionné de nouvelles cocardes que nous avons mises à la disposition de tous les administrateurs territoriaux. Désormais, le port de la cocarde c’est sur l’épaule gauche. Le porteur lit le rouge-jaune-vert et l’observateur lit aussi le rouge-jaune-vert. On ne fait plus de confusion entre un administrateur territorial guinéen et malien”, a expliqué Kalil Condé.