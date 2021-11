Le rejet de la médiation que l’ancien ministre des finances voulait mener, n’est pas sans causes. D’après le président de l’UDRG, membre de l’Inter-coalition dirigée par Mamadou Sylla, ce fait est lié au manque du respect des préalables chez Dr Ousmane Doré.

La démarche du médiateur n’a pas été “conforme” aux exigences de l’ICP, à en croire M.Bah Oury.

«Les préalables n’ont pas été respectés par monsieur Doré qui a revêtu le manteau de médiateur, tout en étant parti prenante. Il y a eu quelques manquements, qui ne facilitent pas une bonne compréhension de la démarche à mettre en œuvre pour rassembler et rassurer les uns et les autres, de la bonne foi de la démarche qui a été engagée. En ce qui concerne les rassemblement des forces politiques guinéenne, l’ICP continue sa démarche et une lettre de rencontre sera renvoyée au Rpg Arc-en-ciel, dans de meilleur délai, pour créer la dynamique susceptible de rassembler tout le monde », a laissé entendre le leader de l’UDRG, ce lundi 22 novembre 2021.

Par ailleurs, Bah Oury pense que la cacophonie qui existe entre les partis politiques, empêche le pays d’avancer, quand on sait que chacun est préoccupé à tirer la couverture de son côté.

« Si c’était la bonne foie qui avait présidé cela, on aurait dépassé cette étape. Mais vous savez malheureusement avec la classe politique, il y a une manière parfois très maladroite, une volonté de tirer la couverture de son côté. Cette attitude n’est pas en conformité avec l’indispensable nécessité d’assurer une bonne compréhension et une bonne démarche. C’est ce qui fait qu’au lieu de faire avancer les choses, on les retarde et on les bloque », s’indigne-t-il.

« Moi je suis persuadé que la classe politique, le plus rapidement possible trouvera les voix et moyens d’assurer une répartition des 15 postes et chaque coalition en sont sein, se donnera les moyens d’assurer la présentation et le choix du conseiller pour siéger au CNT. Parce qu’il n’y a pas de CNT, sans parti politique » a conclu Bah Oury.

Madeleine Kotus