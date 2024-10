La gouverneure de la ville de Conakry, le Général Mahawa Sylla, a annoncé la nomination des membres des conseils de quartier dans les 13 communes de la capitale. Cette décision a provoqué de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne.

Le président de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP) et vice-président de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) juge cette décision “illégale”. Edouard Zoutoumo Kpogomou a réaffirmé sa position en soulignant que “la nomination des chefs de quartier ne devrait pas être du ressort de l’administration. Ces responsables devraient être choisis par les anciens des villages et des quartiers, conformément aux traditions locales.”

Pour lui, l’implication directe de l’État dans ce processus révèle des intentions bien précises : “Il est évident que lorsque l’administration s’implique, c’est pour servir ses propres intérêts, notamment en vue de manipuler les élections. C’est le jeu qui est en train d’être joué.”

A travers cette décision, l’acteur politique y voit des manœuvres pour “faire taire les voix dissidentes”. Cependant, il assure que les Forces vives de Guinée restent “constantes” dans ses principes.

En ce qui concerne les personnes qui pourraient être nommées à ces postes de chefs de quartier, le leader de l’UDRP leur dissuade de se laisser manœuvrer pour des intérêts de la junte et qui pourrait conduire au “chaos”. “Je ne dis pas que cela arrivera, mais il est évident que ce risque existe”, a-t-il indiqué.

“Les communautés et les communes rurales sont déjà en proie à des controverses et à des tensions. Il y a des tractations à tous les niveaux. Si la sélection des chefs de quartier se fait sur la base d’un consensus, cela peut être accepté. Mais si l’administration impose ses choix pour promouvoir un candidat particulier et force tout le monde à s’aligner, cela créera inévitablement des conflits. (…) Ce type de décision peut provoquer une déflagration sociale. La population pourrait se dresser contre l’autorité, que ce soit de manière collective ou individuelle. Et si cela éclate au niveau individuel, cela pourrait devenir encore plus difficile à maîtriser.”

Dr Zoutomou plaide pour une sortie de crise respectueuse des engagements pris devant la CEDEAO, en appelant à une fin de la transition dans les délais prévus. “Nous avons toujours été clairs à ce sujet. Nous souhaitons le bien-être du peuple, mais nous ne nous associerons pas à des manœuvres visant à détourner le processus de transition pour servir des intérêts contraires à ceux exprimés lors de la prise de pouvoir”, a-t-il conclu.