Dans une interview exclusive que le Directeur général d’électricité de Guinée (EDG) nous a accordé ce jeudi 20 octobre 2021, Bangaly Maty est revenu largement sur les réformes engagées dans le secteur énergétique depuis sa prise de fonction, les soupçons de détournement, les rumeurs sur la hausse de son salaire et la hausse des factures de courant.

Guinee360: A votre prise de fonction au poste de Directeur Général à EDG, vous avez engagé l’état des lieux du secteur de l’électricité très névralgique. Quel a été le constat de cet exercice ?

Bangaly Maty : A ma prise de fonction en février 2020, j’ai engagé une revue approfondie de la structure d’EDG. En travaillant avec trois équipes que nous avons mises en place. Chaque équipe est composée des membres des différents départements, pour comprendre les défis auxquels EDG est confrontée. Ce travail a pris environ un mois à la sortie de cet exercice, nous sommes arrivés à la conclusion les difficultés auxquelles EDG fait face, peuvent être regroupés en quatre catégories. La première, c’est le défi relatif à la subvention. L’EDG est aujourd’hui subventionnée aux alentours de 3 500 milliards de francs guinéens/an. C’est énorme, on ne peut pas continuer comme ça.

la deuxième, c’est la sécurisation des recettes. Mettre des voix et moyens en place pour sécuriser le peu qui est gagné par la compagnie.

la troisième, c’est des questions relatives aux ressources humaines. À l’EDG, nous avons environ 1450 employés. 78% des travailleurs ont plus de 40 ans, 51% ont plus de 50 ans. Les cadres supérieurs sont vieillissants. Ça c’est une problématique à laquelle de la compagnie fait face.

la quatrième, c’est l’engagement des parties prenantes. Tous les problèmes auxquels nous faisons fasse, sur les réseaux, l’incompréhension relative au paiement des factures d’électricité, des coupures des consommations abusives … Ces facteurs méritent d’être expliqués à la population et aux autorités pour trouver des solutions qu’il faut. J’ai trouvé quand même une EDG au sein de laquelle il y a eu assez d’investissement, notamment dans la construction des barrages électroniques

Justement suite à ce constat, des réformes ont été engagées au sein de votre administration. Qu’est ce qui a été concrètement fait jusque-là et quel est l’impact de ces réformes notamment sur les conditions de vie du guinéens ?

Je pense que la question est en droit d’être posée. Les attentes des populations augmentent et c’est normal. On est habitué aujourd’hui à avoir le courant 24h/24, donc ces délestages n’arrangent pas ces populations. La nature des coupures que nous avons, au niveau déclenchement général, c’est que l’énergie ce n’est pas qu’un interrupteur, c’est un processus. Il y a la production, le transport, et la distribution. L’énergie est produite, il faut la transporter et la distribuer. Sur les lignes de transport, on a que deux. Si quelque chose arrive à une de ces lignes, toute la source de production sur cette ligne est coupée. Ça arrive indépendant de la volonté de la compagnie.

les deux types de coupures sont dues à la nature du réseau. A Conakry, on a cinq gros postes qu’on appellent postes sources qui ont des puissances limitées. A un moment, quand la demande d’électricité est supérieure à ce que ces équipements peuvent fournir, ils n’ont plus la possibilité de fournir. Soit ça déclenche totalement, soit on est obligé de couper certains consommateurs pour que le système ne déclenche pas. C’est pourquoi dans certains quartiers, il n’y a pas de courant de 19h à 00h, mais il revient à partir de minuit. Entre 2017 à 2020, la production a augmenté de 78%. On a quitté 1117 Gwh pour monter 1995 GWH. C’est énorme. Il y a des phénomènes de réseaux de fortunes que les populations créent elles-mêmes. Ces réseaux posent des pertes techniques qui se font dans le dos d’EDG.

Gestion interne : Soupçons de détournement de fonds à l’interne

Il est reproché à la direction des ressources humaines dont M. Apollinaire Haba en est le premier responsable, d’avoir détourné la bagatelle de 3.000.000.0000 GNF (trois milliards GNF). Où en est-on avec le dossier ? Que disent les audits si jamais ils ont été ouverts bien entendu ?

Nous avons lancé un projet majeur de mise en place d’un système commercial. Nous avons commencé la mise en place d’un projet appelé PGI. C’est au cours de la mise de ce projet, qu’on a constaté des malversations potentielles, sur lesquelles les audits ont été faits . Nous avons trouvé que depuis des années, il y a un réseau de travailleurs qui fait des surfacturations de paiement. Les auteurs ont été identifiés et arrêtés, ils été soumis à un conseil de discipline.

Le fait est que dans les entreprises, il peut y avoir ces genres de comportements qui ne sont pas du tout acceptables. Quand les fautes sont commises, il y a des sanctions qui partent de l’avertissement jusqu’au licenciement. En fonction de nos règles, nous allons prendre des dispositions contre ces individus là.

Nos sources révèlent qu’à votre prise de fonction en février 2020, votre salaire était de 31.981.909 (trente un millions neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent neuf francs guinéens). Ce salaire, en un temps record, a été multiplié par trois, atteignant de nos jours 83.328.909 (quatre-vingt-trois millions trois cent vingt-huit mille neuf cent neuf francs guinéens), soit une augmentation de près de 300%, une année après sa prise de fonctions. Expliquez-nous cette augmentation que nous autres avons du mal à comprendre.

EDG a été gérée jusque-là par un organe externe Veolia. Suite à cela, il a été décidé de recruter des Guinéens de qualité qui pourraient prendre la relève. Pour le poste du DG il y au 83 candidats évalués par un Cabinet. Je me suis retrouvé parmi les meilleurs. Je peux vous garantir que je gagne 25% de ce que j’ai l’habitude de gagner. Il n’appartient pas au DG de décider de son propre salaire. Le DG actuel d’EDG ne gagne même pas 30% de ce que son prédécesseur gagnait.

La Guinée est sous transition depuis septembre dernier. Quels sont vos rapports en tant que Dg de EDG avec les nouvelles autorités du pays ?

Mes rapports avec les nouvelles autorités sont très bons. Nous travaillons avec les orientations de l’État et le gouvernement. En tant qu’entreprise d’État, nous sommes engagés de rendre un service de qualité pour le bien être de la population.