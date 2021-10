Dans un communiqué en date du 21 octobre 2021, la Fondation PROSMI de l’ex-première dame de la République, Hadja Djéné Kaba CONDÉ, a démenti les rumeurs concernant l’implantation d’un centre commercial au jardin du 02 octobre. Selon elle, la rénovation de ce lieu de récréation des enfants, s’inscrit pour le bonheur de tous les Guinéens.

Dans ledit communiqué, la Fondation mentionne que le jardin du 2 octobre, qui est un patrimoine de la ville de Conakry «n’a pas vu de rénovation depuis plusieurs années. En effet, la plupart des jeux n’était plus homologués pour la sécurité des enfants».

Elle soutient également que sa fondatrice, Hadja Condé Djéné Kaba, a œuvré dans chacun de ses déplacements, à la recherche d’investisseurs financiers pour «réhabiliter» ce jardin.

«Ces travaux d’amélioration et de rénovation composé d’un parc aquatique et de divers manèges dernière génération sont pour toute la population guinéenne et surtout la jeunesse, un patrimoine et une grande chance. Le chantier est en partenariat avec une société Irakienne FAROOQ ABASS COMPAGNY et la fondation PROSMI, la gestion est partagée entre ces deux entités pour un nombre d’années défini», lit-on dans ce même communiqué.

Pour davantage démentir le déboisement de ce lieu de récréation des tout petits, la fondation de l’épouse du Président déchu, Pr Alpha Condé, affirme que c’est avec «considération et respect que nous traitons nos arbres, nous les élaguons. Aucun arbre n’est coupé ou tronçonné, bien au contraire nous prévoyons le reboisement des espaces vides».

Pour rappel, les travaux ont été arrêtés sur les lieux hier jeudi, par le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, qui veut s’enquérir davantage, de la nature du contrat.