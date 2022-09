Après les coalitions politiques l’ANAD, la CORED, le FNDC politique et le RPG et alliés, le Front national pour la défense de la transition aussi rejette le cadre de dialogue dit inclusif créé le 19 septembre par le président de la transition.

Ni format dudit cadre, ni son contenu ne conviennent aux responsables du FNDC, qui décident donc le cadre. Il l’ont fait savoir à travers une déclaration Ci-dessous publiée ce mercredi 21 septembre.

Le CNRD et le gouvernement dans leur obstination sans précédent à narguer le peuple de Guinée et la communauté internationale (CEDEAO) s’arrêtent dans l’arrogance, le mépris et le déni de réalité dans lequel le pays est plongé depuis plus de 1 an.

Le FNDC fidèle à ses principes et soucieuse de la réussite de la transition en cours, rejette le format et le contenu du simulacre proposé par le président du CNRD sous réserve de prendre en compte les propositions ci-après:

-La libération sans conditions du coordinateur du FNDC, de tous les détenus pro démocratie injustement interpellés et incarcérés à la maison centrale de Conakry et à l’intérieur du pays;

Le FNDC sollicite la mise en place d’un cadre de dialogue permanent regroupant le CNRD, le gouvernement, le CNT, les partis politiques et la société civile en présence des diplomates du G5 et sous la supervision de la CEDEAO;

Le FNDC souhaite que les questions liées à la durée de la transition, à la rédaction d’une nouvelle constitution, au processus électoral, à la justice pour les victimes de la lutte contre le troisième mandat soient parmi les thématiques dans l’agenda qui va consacrer ce cadre de dialogue;

Le FNDC exige la publication de la liste nominative des membres du CNRD et la déclaration des biens des autorités de la transition;

Le FNDC exige la levée immédiate de l’interdiction des manifestations dans les rues et sur la place publique ;

Le FNDC exige le respect des droits de l’homme ;

Compte tenu de la profonde crise de confiance qui existe entre la classe politique, la société civile et les autorités de la transition, il nous paraît fondamental que la CEDEAO intervienne pour présider le dialogue et favoriser le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée à travers l’organisation d’élections inclusives, crédibles et transparentes.

Enfin, le FNDC dénonce l’absence notoire de volonté politique du CNRD de poser des actes concrets pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel et les manœuvres dilatoires auxquelles recouvre la junte.