Malgré la libération de plusieurs détenus politiques, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, force est de reconnaitre que de nombreux militaires croupissent dans les différentes prisons guinéennes, c’est le cas du Commandant Alpha Oumar Boffa Diallo alias A.O.B condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2013, dans le procès lié à la fameuse attaque du domicile du président Condé en 2011.

Face à cette situation, Me Salifou Beavogui plaide en faveur de ces militaires et d’autres détenus politiques.

«Le commandant AOB est en prison depuis 11 ans. Il avait été arrêté dans le dossier de l’attaque du domicile d’Alpha Condé. Et cette décision de justice a été complètement anéantie et écrasée à la Cour suprême. Et depuis plusieurs années maintenant on compte trois à quatre ans, il est privé de sa liberté, il n’est pas jugé et il n’est pas libéré. Donc depuis lors il n’y a pas eu de jugement. C’est un prisonnier purement politique sur la centaine d’autres prisonniers libérés récemment », a-t-il laissé entendre.

L’avocat plaide pour la libération du commandant AOB et Jean Guilavogui tous les deux malades.

«Nous demandons humblement aux nouvelles autorités d’accepter de libérer le Commandant AOB qui est gravement malade et Jean Guilavogui qui traîne encore les séquelles. ils sont stressés, complètement abattus sous le poids de la prison.. Nous souhaitons vraiment que nos cris de cœurs soient entendus » a plaidé lors d’un entretien chez nos confrère de Fim Fm ce mercredi 22 septembre 2021.

A en croire l’avocat, il y a eu des omissions dans l’élaboration de la liste des détenus politiques qui ont été libérés tout récemment.

« Après vérification, il s’est avéré qu’il y a seize (16) autres personnes qui sont poursuivis pour attroupement au troisième mandat et à la constitution qui sont encore en prison ».