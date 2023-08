Depuis la publication du décret sur la nomination des chefs de quartiers et de districts, les inquiétudes se multiplient dans l’arène politique du pays. Certains acteurs du cadre de dialogue inter-guinéen ont refusé de répondre à l’invitation des facilitatrices qui servent d’intermédiaires entre eux et les acteurs de ce cadre pour discuter de cette situation. Dans l’émission Mirador ce mardi 22 août 2023, Dr Makalé Traoré, une des facilitatrices du cadre de dialogue inter-guinéen, a invité les leaders politiques à saisir une nouvelle opportunité qui leur est ouverte.

Pour Dr Makalé Traoré l’objectif de cette rencontre était d’écouter les différentes préoccupations des acteurs politiques et regrouper leur proposition. Elle rassure que rien n’est tard par rapport à ce décret puisque l’arrêté d’application n’a pas été encore signé. Par conséquent, la facilitatrice invite les coalitions politiques et les leaders politiques à saisir cette opportunité.

« Depuis la publication de ce décret nous avons constaté dans les médias les préoccupations des acteurs sociaux politiques. Nous avons fait le constat, nous avons pris l’initiative de les écouter et d’agréger les différentes propositions et de les remonter aux autorités pour voir ce qui peut être fait pour apaiser les inquiétudes. Le sens de la démarche est de permettre aux parties prenantes qui s’expriment dans les médias qui n’arrivent pas aux autorités de les amener dans un échange qui va permettre de conseiller tous ceux-ci de façon rapide et de remonter aux autorités. Nous avons écrit aux 37 entités et nous comptons les écouter. Ses rencontres commencent aujourd’hui. Le sens, c’est d’apporter la solution, voir les propositions et les préoccupations puisqu’il y a quand même une porte qui reste ouverte. Cette porte est celle de l’arrêté qui va organiser tout le mécanisme. Alors avant que cet arrêté ne soit pris, il est important de porter les préoccupations des acteurs politiques pour qu’elles soient prises en compte dans l’écriture de cet arrêté afin d’apaiser les préoccupations des acteurs politiques », a-t-elle laissé entendre dans l’émission Mirador de Fim Fm.

Plusieurs observateurs estiment que ces pourparlers des acteurs politiques avec les facilitatrices par rapport à la nomination des chefs de quartiers et districts par les gouverneurs, sont une « perte de temps ». Une hypothèse rejetée par Dr Makalé Traoré. Selon elle, c’est grâce au dialogue que la solution sera trouvée.

« Le monde politique va avec des hauts et des bas. Sur le plan institutionnel, juridique, nous ne sommes pas déçus. J’ai parlé tout à l’heure d’une porte, il y a l’arrêté d’application. Parce qu’entre le décret et l’arrêté d’application, il peut y avoir des évolutions et tenir compte des préoccupations. Donc cette brèche là il faut la saisir, c’est aussi dans le dialogue que cela peut se faire, c’est dans le dialogue que nous pouvons trouver une solution ».