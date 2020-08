Ousmane Kaba du parti PADES et Abdoul Kabelé Camara du parti RGD sont pour le moment les leaders qui ont décidé de se porter candidat à la présidentielle du 18 octobre.

Étienne Soropogui, le président du parti «Nos Valeurs Communes» qualifie cette décision de haute trahison.

« Je crois qu’à l’intérieur de ce Mouvement nous devons faire une évaluation de la situation politique de notre pays dans le cadre d’un débat qui peut s’organiser à l’interne. Mais globalement si nous ne faisons pas cette évaluation et que nous décidons après qu’il y eu plusieurs morts, parce que nous avons demander à nos compatriotes de nous suivre dans le cadre de ce combat, autour de 200 personnes ont été tuées partout en Guinée, se lèver un beau matin pour dire qu’on doit aller aux élections avec Alpha Condé ou avec sans Alpha Condé, ceux qui feront cela de mon point de vue auront trahi le combat qu’il ont menés jusqu’ici et ils auront trahi ces personnes qui nous ont suivi par conviction et qui ont trouvés la mort dans ça et qui sont en train d’être persécutés en prison à l’image du Foniké Mangué », a rappelé l’ancien commissaire à la CENI

Selon lui, le combat entamé par le front national pour la défense de la constitution doit se poursuivre jusqu’au bout.

Un combat citoyen qui, précise l’opposant Étienne Soropogui, est mené au profit de la population guinéenne.

« Ce combat qui est mené, c’est au profit du peuple de Guinée. Cette Guinée éternelle qui sera là quand nous on ne sera pas là et qui veut lutter contre la confiscation du pouvoir en Guinée. Dans le cadre de ce combat, nous sommes en train de faire assoir des principes s’accrochain pour notre démocrite », a indiqué ce membre du front

En ce qui concerne la participation des grandes formations politiques de l’opposition membres du FNDC (UFDG, UFR et PEDN) qui suscite des réactions dans la cité, Étienne Soropogui se dit convaincu que ces partis ne prendront pas part au scrutin tel qu’il est en train de se dérouler.

« Les informations que moi j’ai à ma disposition, ces poids lourds ne participeront pas à ces élections », a laissé entendre Étienne Soropogui