La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a lancé les travaux d’opérations de révision des listes électorales. Certains acteurs politiques se prononcent et jugent insuffisant le délai qui est donné pour cette révision.

C’est le cas de Boubacar Diallo, député à l’Assemblée nationale et président du parti PPD.

Le seul député élu sous la bannière de cette formation politique, demande à l’institution en charge d’organiser les élections en Guinée de faire un travail sérieux en vue de doter la Guinée d’un fichier électoral consensuel.

« Le délai est insuffisant si on veut faire un travail sérieux. Parce que chaque fois qu’on procéde à une révision de la liste électorale, y a une dissension qui vient des commissaires de la CENI. Cela nous alerte nous qui sommes des politiques. Si on continue le forcing de cette façon là on va se retrouver avec une révision bâclée comme ce qui s’est passé lors les législatives. Et nous ne voulons pas que cela se fasse. Le mieux c’est de prendre le temps qu’il faut pour faire la révision pour que tout le monde soit pris en compte et pour qu’on est un fichier acceptable et accepté de tous les acteurs qui veulent s’engager dans la course. Nous sommes inquiets mais si on ne nous écoute pas, on verra les résultats plus tard », a alerté honorable Boubacar Diallo