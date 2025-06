Le ministre de la Santé, Dr Oumar Diouhé Bah, s’est exprimé ce samedi 21 juin 2025 sur les antennes de la RTG afin d’apporter des éclaircissements et de rassurer la population, suite à l’incendie survenu à la Pharmacie Centrale de Guinée.

Survenu dans la nuit du 20 au 21 juin, le sinistre a ravagé une partie importante des installations de cette structure, détruisant un volume significatif de médicaments essentiels destinés aux établissements sanitaires du pays.

« Cet incendie a causé d’énormes dégâts matériels, notamment la destruction d’un important stock de médicaments essentiels », a indiqué le ministre, saluant la promptitude de l’intervention des sapeurs-pompiers, tout en reconnaissant l’ampleur des pertes.

Face à cette situation critique, une commission technique a été dépêchée pour évaluer les dommages et déterminer les causes exactes de l’incendie. Des mesures d’urgence ont également été engagées afin de reconstituer les stocks et garantir la continuité de l’approvisionnement dans les hôpitaux et centres de santé.

« Il n’y aura pas de rupture dans la chaîne d’approvisionnement des structures sanitaires », a assuré Dr Bah, soulignant le caractère prioritaire de la réponse gouvernementale.

Par ailleurs, le ministre a annoncé l’ouverture prochaine d’une enquête pour situer les responsabilités, en cas de fautes ou de négligences constatées.

Dans un contexte d’inquiétude lié à la situation sanitaire, cette intervention vise à rassurer l’opinion publique et à réaffirmer l’engagement de l’État à assurer un accès continu aux soins, malgré les circonstances.