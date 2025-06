L’enlèvement et l’agression de l’ancien bâtonnier du Barreau de Guinée, Me Mohamed Traoré, survenus dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 juin 2025, continuent de susciter une vive indignation, bien au-delà des frontières guinéennes.

Dans une déclaration officielle, la Conférence des Barreaux de l’espace UEMOA a exprimé « une profonde indignation » face à cet acte qu’elle qualifie de gravissime. « La Conférence condamne avec la plus grande fermeté ces actes odieux qui, en plus d’être de graves violations des droits humains, constituent surtout une atteinte intolérable à l’intégrité physique et morale d’un avocat, à la liberté et à l’indépendance de la profession d’avocat », a dénoncé l’organisation régionale.

Poursuivant sa déclaration, elle a affirmé que « dans aucun État digne de ce nom, la sécurité des avocats ne saurait être mise à mal », exprimant ainsi « son infaillible solidarité » au Barreau de Guinée et à Me Mohamed Traoré.

La Conférence des Barreaux a en outre exigé « la recherche des auteurs et complices de ces actes », appelant les autorités guinéennes à « engager à leur encontre les procédures appropriées » et à « faire toute la lumière sur cette affaire ».

En guise de conclusion, elle a lancé une mise en garde claire : « Quand les avocats sont attaqués, c’est la justice qui est en danger. »