La Guinée et le monde de la musique sont en deuil. Mory Djely Kouyaté, célèbre artiste griot surnommé le “Belébélé ba” de la musique guinéenne, est décédé dans la nuit du vendredi 21 juin 2024 à Paris où il résidait avec une partie de sa famille.

Malade et alité depuis 2016, il s’est éteint à l’âge de 56 ans. L’information a été confirmée à Guinee360 par un proche de la famille du défunt.

Né dans une famille de griots, Mory Djely Deen Kouyaté a marqué la musique guinéenne et internationale par son talent et sa passion. Auteur de sept albums, il a reçu de nombreuses distinctions, tant au niveau national qu’international. Son œuvre musicale, caractérisée par une fusion de tradition et de modernité, a touché de nombreux cœurs et esprits à travers le monde.

La disparition de Mory Djely Deen Kouyaté laisse un vide immense dans le paysage culturel guinéen. Les hommages affluent de toutes parts. « C’est avec une immense tristesse que nous disons adieu à Mory Djely Deen Kouyaté, une légende de notre patrimoine culturel. Son héritage musical et spirituel continuera d’inspirer des générations. Mes pensées vont à sa famille et à tous ceux qui ont été touchés par son art. Que son âme repose en paix », a écrit Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition.

Des personnalités du monde artistique, des fans et des amis se joignent à ce deuil collectif pour saluer la mémoire d’un homme qui a su, par son art, représenter la richesse et la diversité de la culture guinéenne. Les témoignages de respect et d’admiration affluent, rappelant l’impact profond de Mory Djely Deen Kouyaté sur la musique et la culture en général.

Ses chansons, empreintes de messages de paix, d’amour et de sagesse, continueront à résonner dans les cœurs de ceux qui l’ont connu et aimé. La Guinée pleure une de ses légendes, un artiste dont l’œuvre restera à jamais gravée dans l’histoire musicale du pays.

En ces moments de douleur, la famille de Mory Djely Deen Kouyaté trouve un certain réconfort dans les nombreux témoignages de sympathie et de soutien qu’elle reçoit. Les détails des funérailles seront communiqués ultérieurement, et un hommage national pourrait être organisé pour honorer la mémoire de ce grand homme.

La mort de Mory Djely Deen Kouyaté est une perte immense pour la Guinée, mais son héritage perdurera, inspirant et éduquant les générations futures. Que son âme repose en paix.