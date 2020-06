Le mini-remaniement ministériel intervenu ce vendredi en Guinée, suscite encore le débat au sein de la classe politique guinéenne.

Pour ce responsable de l’Union des Forces républicaines, le président n’a toujours pas respecté ses promesses de campagne, notamment celles liées à la représentativité des femmes et des jeunes au sein du gouvernement.

« C’est du bonnet blanc, blanc bonnet. Il parlait de son mandat qu’il a dédié aux jeunes et aux femmes, on se demande à quatre mois d’une élection où sont les jeunes où sont les femmes en réalité dans ce gouvernement.

Aujourd’hui ma seule chose que nous devons faire en tant que guinéens, c’est de se battre pour que ce système quitte.

Il a désaxé les structures de l’État, il a rendu la majorité des travailleurs de l’administration des personnes cupides et sans vergogne. Il semble aujourd’hui que nous devons reprendre notre destin en main, pour que ce système dégage et qu’on décide de celui qui va nous gouverner maintenant». A-t-il déclaré au micro d’un de nos reporters.

À la question de savoir si le parti dirigé par Sidya Touré adhère à la date du 18 octobre, comme jour pour la tenue du premier tour de l’élection présidentielle, l’ancien député répond:

«Nous sommes organisés au sein du Fndc, je crois que nous allons tenir des réunions et tirer les leçons. Notre objectif premier, c’est de faire nos activités de manifestants, pour la reconnaissance de la seule constitution qui est légitime. À part cela, faire en sorte que le fichier soit propre, et cela, nous demanderons à la Communication internationale de s’impliquer. Parce que nous sommes dans un État d’exception, Alpha Condé est un putschiste. Aujourd’hui, il est comme Dadis quand ce dernier était là. Aujourd’hui la seule chose que nous devons faire, c’est de faire en sorte que la communauté internationale nous aide à avoir un fichier assaini et qu’on aille à des élections transparentes. Hors-mi cela, nous avons deux variantes de combat, la première c’est de manifester jusqu’à son départ, la seconde on doit assainir le fichier pour que l’alternance soit assurée. » ajoute t-il.