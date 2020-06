Elhadj Sékouna Soumah et Elhadj Mamoudou Soumah se sont fait investir Kountigui (Patriarche) de la Basse Côte il y a quelques années. Mais maintenant, ils ont décidé de conjuguer le même verbe au même temps.

Qui des deux patriarches va garder son poste, puisque tous les deux ont été intronisés ? On ne le sait pas encore. Ce qu’on sait, c’est que c’est Elhadj Sékouna Soumah qui s’est déplacé de son domicile de Dubreka pour rendre visite à Elhadj Mamoudou Soumah à Conakry tout en demandant pardon.

« Je lui ai déjà demandé pardon. Mais je ne voulais pas me limiter à la parole. C’est pourquoi, j’ai tenu à lier la parole à l’acte pour que l’opinion sache que je suis sincère. On peut dire une chose et penser tout à fait le contraire quand on n’est pas sincère. Le fait de me déplacer de Dubreka à Conakry pour venir lui rendre visite prouve à suffisance que je suis sincère dans les actes que je pose. Nous allons ensemble rendre visite au général Facinet Touré. Nous privilégions la paix dans ce pays. Si on ne se donne pas la main, on va le regretter amèrement », a expliqué Elhadj Sékouna Soumah, selon des propos relayés par Visionguinée.