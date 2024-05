Conakry, le 22 mai 2024– Le Parlement citoyen de l’engagement civique (une plateforme de la société civile guinéenne) a rendu public ce mercredi une déclaration forte visant à condamner les récentes déclarations du Premier Ministre Bah Oury. La plateforme a exprimé sa “profonde inquiétude et désapprobation” concernant les propos du Premier Ministre, qu’il juge “compromettre gravement la quiétude sociale et le vivre ensemble en Guinée”.

La déclaration, publiée cet après-midi, souligne que les paroles de Monsieur Bah Oury menacent “l’engagement pris par le CNRD et la CEDEAO sur le retour à l’ordre constitutionnel et la fin de la transition le 31 décembre 2024”. Le Parlement citoyen insiste sur le besoin crucial pour les leaders politiques de “responsabilité et de respect envers le peuple guinéen”, particulièrement en cette période où la nation aspire à “la paix, à la réconciliation et à la stabilité”.

Les membres du Parlement citoyen appellent à l’unité nationale, avertissant que les “déclarations incendiaires et divisives” ne servent qu’à “exacerber les tensions et à miner les efforts visant à restaurer un ordre constitutionnel juste et durable”. Ils exhortent tous les citoyens guinéens, tant ceux résidant dans le pays que ceux à l’étranger, à rester mobilisés contre les perturbations du processus de transition.

La déclaration prend un ton plus menaçant en indiquant que “si ces sorties médiatiques ne sont pas corrigées d’ici quelques jours, il projettera des manifestations illimitées dans toute l’étendue du territoire”. Le Parlement citoyen rappelle à tous que la Guinée est à “un moment crucial de son histoire”, et que “c’est notre devoir collectif de veiller à ce que nos actions et nos paroles cimentent les ciments de la paix et de la démocratie, plutôt que de les éroder”.

En conclusion, le Parlement appelle à un effort collectif pour “bâtir une Guinée harmonieuse et prospère”.

Cette prise de position marque une étape importante dans les tensions politiques actuelles en Guinée, soulignant l’importance d’un discours politique mesuré et un engagement renouvelé envers les principes démocratiques.