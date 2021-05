A travers un décret, Fodé Bangoura actuel président du Parti de l’unité et du progrès (PUP), a été nommé dans les fonctions du secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social. Pour le principal parti de l’opposition guinéenne, cette action ne lui concerne pas.

« Étant donné que l’UFDG ne se sent pas concernée par ce panier à crabes (cadre de dialogue permanent), aucun acte y afférent ne nous concerne et ne peut faire l’objet de commentaire. La nomination de Fodé Bangoura n’intéresse que ceux et celles qui sont concernés par ce fameux cadre de dialogue permanent qui, dans le fond, ne rime à rien d’autre qu’une simple farce », a déclaré Joachim Baba Millimono.

Il a par ailleurs annoncé que l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) est en conflit avec le président de la République et son gouvernement: « Nous sommes en conflit avec Alpha et son gouvernement du fait de la fermeture de notre siège et de nos bureaux, de la détention illégale de nos responsables et militants, des abus de tous acabits que nous subissons. Le Président Cellou Dalein Diallo et plusieurs membres de l’UFDG sont empêchés de voyager sans décision judiciaire ou administrative. Pis, Alpha et ses acolytes ne sont respectueux ni de la loi ni des engagements qu’ils prennent» fustige le vice coordinateur de la Cellule de communication de l’UFDG. »