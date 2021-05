La problématique sur la fixation du prix du kilo de viande peine toujours à faire consensus entre la mairie de Labé et la coopérative des bouchers.

Fixé à 45 mille francs guinéens lors des derniers pourparlers entre les deux parties, les bouchers sont passés à 50.000 GNF le kilo. Suite à cela l’autorité communale de Labé a retiré les clefs de la boucherie jusqu’à nouvel ordre.

« On préfère fermer la boucherie jusqu’à ce qu’ils comprennent que la boucherie nous appartient et qu’ils acceptent de vendre le kilo de viande à 45 mille au moins, car ce n’est pas nous qui avons exigé. Mais c’est plutôt eux. Ils ne peuvent pas imposer quelque chose à la population », précise Mamadou Aliou Sampiring Diallo, 1er vice maire de la commune.

Le chargé des conflits à la boucherie souligne qu’il n’a jamais pris un boucher la main dans le sac vendant le kilo à 50 mille.

« Le kilo de viande est vendu à 50 mille. Ça je l’ai entendu, mais à 55 mille et 60 mille, je n’ai pas vu ni entendu. Les bouchers n’ont pas respecté la convention c’est pourquoi la commune est passée à la vitesse supérieure et cette décision va impacter les bouchers car il y a plus de 100 pères de famille à la boucherie et ils vivent de leur commerce », regrette Boubacar Kanté

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé