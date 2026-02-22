Dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, les autorités guinéennes ont fixé au 24 mai prochain la tenue des élections législatives couplées aux communales. Une option qui, selon le Mouvement démocratique libéral (MoDeL), présente à la fois des avantages organisationnels et des contraintes financières pour les acteurs politiques.

S’exprimant ce samedi 21 février 2026 lors de l’assemblée générale du parti, le secrétaire chargé du suivi et de l’évaluation a détaillé les implications de ce couplage électoral, en mettant en avant les bénéfices en termes de logistique et de coûts de campagne. « La première des choses à savoir, il faut comprendre qu’ils y ont couplé les élections. Cela a des avantages et des inconvénients. Les avantages, il n’y aura qu’une seule campagne qui se fera, ça fera moins de dépenses. Les avantages, il n’y aura qu’une seule surveillance, 15 jours », a-t-il expliqué.

Toutefois, le responsable du MoDeL a souligné que cette option implique une mobilisation financière importante dans un délai réduit. « L’inconvénient, c’est qu’il va falloir débourser beaucoup d’argent en même temps », a-t-il indiqué.

Il a également évoqué la question des cautions électorales, susceptibles de constituer une difficulté supplémentaire pour certains partis. « Dans une commune, il va y avoir les élections législatives, il va y avoir les élections communales. Donc il y aura deux cautions à payer », a-t-il alerté.

Le couplage des scrutins, qui vise à rationaliser le calendrier électoral et à réduire les coûts d’organisation pour l’État, continue ainsi de susciter des analyses contrastées au sein de la classe politique, entre gains logistiques et contraintes financières pour les formations en compétition.