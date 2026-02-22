La République de Sierra Leone a rendu hommage à la Guinée à l’occasion de la célébration, le 18 février 2026, du 17ᵉ anniversaire de la création des forces armées sierra-léonaises. La cérémonie a été marquée par une reconnaissance officielle des pays ayant contribué à la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays, notamment la Guinée, dont les militaires et civils tombés au cours du conflit ont été honorés.

Dans ce cadre, une médaille a été décernée au général de corps d’armée Ibrahima Sory Bangoura, chef d’état-major général des armées guinéennes, en reconnaissance des efforts consentis par la Guinée lors de la guerre civile sierra-léonaise.

La distinction a été remise à la délégation guinéenne présente à la cérémonie. « La solennité de cette cérémonie de cette année, c’est que la République de Sierra Leone entend rendre un hommage vibrant à tous ceux qui ont combattu auprès de la Sierra Leone, auprès des populations léonaises, durant de longues années de guerre civile. La contribution guinéenne a été reconnue par la Sierra Leone, tant en perte, en sacrifice de vie humaine, et même à perdre tout l’équipement », a déclaré le général Michel Ange Bangoura de brigade au micro de la Rtg.

Prenant la parole, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a exprimé la reconnaissance de son pays envers ses partenaires. « En tant que président de la République et commandant en chef des forces armées soudanaises, j’exprime au nom du gouvernement et du peuple sierra léonais notre profonde gratitude à la communauté internationale et à tous les partenaires qui ont été à nos côtés depuis toujours. À cette occasion, nous honorons tous ceux qui ont servi et se sont sacrifiés », a déclaré le chef de l’Etat.

Cette distinction met en lumière le rôle joué par la Guinée dans les efforts régionaux de maintien de la paix et renforce les liens de coopération militaire entre Conakry et Freetown.