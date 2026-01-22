Sous les hangars du Port de pêche artisanale de Bonfi, l’odeur du poisson frais se mêle aux cris des mareyeuses et au va-et-vient incessant des piroguiers. L’atmosphère tranche avec l’ordinaire. Quelques jours après l’annonce du président Mamadi Doumbouya, qui a dédié son mandat de sept ans aux femmes, les vendeuses de poissons ont tenu à faire entendre leurs attentes.

Dans ce secteur vital, où la survie quotidienne dépend autant de la mer que des décisions publiques, les femmes oscillent entre espoir et préoccupations profondes.

Mareyeuse au Port de Bonfi, Aissatou Diallo salue d’abord l’engagement du chef de l’État. « Puisqu’il a dédié son mandat aux femmes, nous souhaitons qu’il continue le bon travail qu’il a déjà entamé », confie-t-elle. Mais très vite, elle met en lumière ce qu’elle considère comme la menace la plus grave pour l’avenir des familles évoluant au port : la drogue. « Ce qui nous préoccupe le plus aujourd’hui, c’est la consommation de la drogue dans nos débarcadères. Le Kush a fini de tuer nos enfants », déplore-t-elle, appelant à la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes. Elle souligne également les difficultés économiques du secteur, notamment le manque criard d’infrastructures de conservation. « L’absence de frigos impacte négativement notre activité ici », ajoute-t-elle.

De son côté, M’mahawa Conté, vendeuse de poissons, insiste sur l’urgence de moderniser la pêche artisanale. « Le président doit s’impliquer davantage dans la modernisation de ce secteur », affirme-t-elle. Comme de nombreuses femmes du port, elle alerte sur la prolifération de la drogue. « Des étrangers ont apporté ici une drogue qui détruit nos enfants. Nous demandons au président de s’engager pour l’éradiquer définitivement, avant qu’il ne soit trop tard. Même des femmes en consomment désormais », prévient-elle, la voix chargée d’inquiétude.

Le même cri d’alarme revient dans les propos de Fanta Kouyaté, vendeuse de poissons installée aux abords du port. « La drogue appelée Kush a fini de tuer nos jeunes », martèle-t-elle. Pour elle, la solution passe avant tout par l’emploi. « Beaucoup de ces jeunes sont diplômés. Il faut leur offrir du travail pour les éloigner de ce fléau », plaide-t-elle.

Au Port de Bonfi, les mareyeuses disent avoir accueilli avec espoir la décision du président Mamadi Doumbouya de placer les femmes au cœur de son mandat. Mais au-delà des discours, elles attendent désormais des actes concrets : protéger leurs enfants, assainir les débarcadères, moderniser la pêche artisanale et offrir des perspectives à une jeunesse en détresse. Ici, plus que les promesses, c’est l’urgence du quotidien qui s’exprime.