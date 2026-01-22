Par décret lu ce jeudi 22 janvier 2026 sur les antennes des médias d’État, le président Mamadi Doumbouya, a mis fin aux fonctions du Premier ministre, chef du Gouvernement, Bah Oury, ainsi qu’à celles de l’ensemble des membres du Gouvernement.

Le même décret charge le ministre directeur de cabinet de la Primature, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, les secrétaires généraux des ministères ainsi que les secrétaires généraux adjoints du Gouvernement et des Affaires religieuses d’assurer l’expédition des affaires courantes, en attendant la nomination d’une nouvelle équipe gouvernementale.