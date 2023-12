C’est une affaire de mines contre armements d’une valeur de 150 millions d’euros négociée entre le gouvernement guinéen et la société émiratie Streit Group dirigée par le russo-canadien Guerman Goutorov. L’information a été révélée par Africa Intelligence.

Selon le contrat, Streit Group va fournir jusqu’à 500 blindés légers dont 200 blindés de transport de troupes Spartan, 200 véhicules Cougar et un lot de 150 pick-ups Toyota TLC79 et TLC300. À cela s’ajoute une vingtaine de vedettes maritimes d’intervention rapide Triton 850, destinés à augmenter la mobilité des forces de défense et de sécurité guinéennes.

Pour parer à d’éventuelles menaces terroristes

Les autorités de la transition semblent prendre très au sérieux la menace terroriste sur le sol guinéen. « On a signalé des terroristes dans les zones comme Kankan, Mandiana et un peu vers la forêt . En fait, c’est des zones de passage. Ils ne viennent pas pour y rester. Ils viennent juste le soir pour des activités dans les zones minières. Mais chez nous, ils ne sont pas menaçants…», avait déclaré récemment le président du TPI de Kaloum.

Cette acquisition de nouveaux équipements devrait donc permettre de parer contre d’éventuelles incursions terroristes sur le sol guinéen en provenance du Mali voisin. « Le sujet est d’autant plus crucial qu’ont eu lieu plusieurs incursions d’hommes armés sur des sites miniers proches de la frontière malienne ces dernières semaines. La situation inquiète de plus en plus les partenaires occidentaux du pays, parmi lesquels la France, les États-Unis et le Japon », écrit nos confrères.