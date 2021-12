Cette affaire de sextape de quelques jeunes filles imputée à des élèves d’écoles privées et publiques de la ville de Labé qui a explosé depuis la fin de la semaine passée a perturbé encore les cours ce matin du mardi 21 décembre 2021.

Des élèves sont sortis de leurs salles en lançant des cailloux dans la cour des établissements obligeant leurs camarades de sortir et abandonner les cours. Des altercations ont éclaté entre eux et il y a eu des blessés. On entendait un slogan comme « IPhone, IPhone » comme pour dire que les images obscènes de ces filles qui circulent étaient motivées par l’ambition d’avoir ces téléphones de luxe.

Le samedi passé, les cours avaient aussi été perturbés à cause de ces sextapes. L’imam de la grande mosquée de Labé, Elhadj Badrou Bah, avait dénoncé au Festival culturel du Fouta, indiquant que les si les valeurs culturelles du Fouta sont respectées, on ne va pas assister à une telle situation, car le respect de la pudeur est une des valeurs du Fouta.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360