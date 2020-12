Après que le capitaine Dadis ait été évincé du pouvoir suite à la tentative d’attenter à sa vie, une transition militaire dirigée par Sekouba Konaté a organisé l’élection présidentielle de 2010.

Le premier tour de cette présidentielle qualifiera au second tour, Cellou Dalein Diallo (44%) et Alpha Condé (18%). Second tour à l’issue duquel Alpha Condé a été déclaré vainqueur de cette élection par la cour suprême guinéenne avec plus de 52,5%.

Mardi 21 décembre 2010, Alpha Condé a donc prêté serment devant la Cour Suprême comme président de la République en présence de plusieurs chefs d’Etats du continent, notamment Abdoulaye Wade du Sénégal, Amadou Toumani Touré du Mali, Ernest Bai Koromah de la Sierra Leone, Blaise Comparé du Burkina Fasso, Denis Sassou Nguesso,…

Au cours de son investiture, Alpha Condé a promis de lutter farouchement contre la corruption, la gabegie financière mais surtout contre l’injustice qui gangrène la Guinée.