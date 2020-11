Après 5 ans et quelques mois à la tête de l’Union des radios et télévisons de Guinée ( URTELGUI), Sanou Kerfala Cissé a rendu le tablier, laissant la chance à un autre membre.

Jusque-là secrétaire général, Aboubacar Camara prend désormais les destinées de l’Ultergui. La cérémonie de passation a eu lieu ce samedi 21 novembre 2020, au siège de l’union.

En présence du ministre de la Communication, du président de la HAC, les présidents de l’AGEPI, de l’AGUIPEL et plusieurs professionnels de médias, Sanou Kerfala Cissé s’est dit satisfait de son bilan.

« Aux collaborateurs des associations de presse nous avons mené des luttes ardues pour non seulement, la Défense de la liberté de la presse et surtout dans le cadre de paiement de la subvention. L’Urtelgui est restée débout, unie comme un seule homme. Aux jeunes journalistes reporters, je voudrais vous inviter à plus d’humidité, de persévérance. A l’ensemble de la presse guinéenne, aux membres de l’URTELGUI, je vous dis tout simplement merci », a exprimé le président sortant.

Après avoir adressé ses remerciements à son prédécesseur, le président qui va assurer l’intérim a mis l’accent sur les défis à relever avant de demander le soutien du président sortant, ainsi que l’ensemble des membres de ladite organisation.

«Je vous rejoins pour relever avec vous les nombreux défis auxquels notre organisation devra faire face dans l’accomplissement des missions aussi nombreuses que multiformes à elle dévolues. J’espère que vous appréhendez l’enjeu et j’aimerais vous inviter à un engagement totale. Nous devrions nous rencontrer pour organiser le travail et trouver les voix et moyens pour faire face aux défis, prendre notre part aux vastes chantiers de l’édification d’une presse en parfaite harmonie avec ces ambitions. J’implore la sainte grâce et l’appuie », a dit Aboubacar Camara.