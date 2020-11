Ce vendredi 20 novembre notre rédaction a voulu savoir davantage sur le cancer du sein et c’est Dr Ibrahima Sory Diallo en service à la maternité de l’hôpital régional de Labé qui a répondu à nos questions.

Guinee360 : Docteur, parlez-nous du cancer du sein

Dr Ibrahima Sory Diallo : Le cancer du sein est une maladie grave, une tumeur maligne qui ronge le sein.

Comment prévenir le cancer du sein ?

D’abord les gens doivent comprendre que le cancer du sein est très répandu dans le monde, et en matière de classement si on prend les cancers que peuvent avoir les femmes, ce cancer dont nous parlons aujourd’hui est le premier, et tue plus parmi tous. Arès lui il y a le cancer du col de l’utérus. Dans notre pays, il est classé en deuxième place. Le cancer du col est le premier qui fatigue la gent féminine. Si un proche dans la famille a le cancer ou avait le cancer du sein, les risques d’une personne membre de celle-là d’avoir la maladie seront multipliés par cinq ou six fois, même si elle peut être épargné. Parfois, les risques sont élevés également pour une femme ou fille n’ayant jamais eu d’enfants, qui n’a jamais allaité. La ménopause tardive peut causer aussi cette maladie.

Comment savoir qu’on a le cancer du sein ?

Quelques jours après les règles de la femme, elle doit faire une palpation à ses seins. C’es ce qu’on appelle une auto-palpation afin de connaitre l’état de ces derniers, voir si ses mamelons ont la même taille surtout à l’âge de 30 ans ou plus. Et le jour où elle remarquera que la partie là commence à faire des plis ou qu’elle touche un nodule qui est très dur et fait mal à l’intérieur ou que du lait sort du sein alors qu’elle n’est pas nourrice, ou du sang, l’intéressée doit consulter directement un médecin. Ce cancer attaque surtout le sein gauche.

Est-ce qu’elle est curable, cette maladie ? Si oui est-ce qu’il y a une prise en charge ici à Labé ?

A Labé, les malades du cancer du sein sont toujours orientés à Conakry, faute d’outils complets pour le diagnostic. La maladie est curable si c’est un début de cancer. On peut opérer le sein ou le décapiter. Je conseille aux femmes de faire une consultation à chaque fois pour connaitre son état de santé, allaiter son enfant au moins deux ans cela peut aider à lutter contre le cancer du sein plus tard.

Merci à vous docteur Ibrahima Sory

Merci à vous également.

Entretien réalisé par Tiguidanké DIALLO, correspondante à Labé