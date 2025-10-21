Publireportage – La banque africaine d’envergure mondiale, United Bank for Africa (UBA) Plc, continue de démontrer son engagement en faveur de l’autonomisation des jeunes et du développement du leadership. 700 jeunes professionnels ont rejoint la banque grâce au Programme accéléré de gestion des diplômés (GMAP). Ce programme témoigne d’un investissement majeur dans la prochaine génération de dirigeants qui continueront de stimuler la transformation économique et financière du continent.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, qui s’est tenue au Landmark Events Centre de Lagos le dimanche 19 octobre 2025, la banque a célébré les diplômés du Nigéria et des pays africains où elle est présente.

Le président du Groupe UBA, Tony Elumelu, le directeur général adjoint du groupe, Chukwuma Nweke, ainsi que d’autres membres du conseil d’administration, de la direction générale et du corps enseignant, étaient présents pour accueillir les nouveaux diplômés au sein de la tribu UBA.

Depuis son lancement il y a plus de trois ans, le GMAP, conçu pour doter les candidats des compétences et des connaissances nécessaires, a diplômé plus de 4 000 professionnels de la banque et de la finance, leur offrant mentorat, formation et expérience pratique indispensables pour dynamiser leur carrière.

Dans son discours, M. Elumelu, qui a qualifié les diplômés de « lions et lionnes », a réitéré l’engagement de la banque à former la prochaine génération de dirigeants passionnés et compétents sur le continent.

« Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Chez UBA, nous croyons fermement au pouvoir transformateur des jeunes, et c’est pourquoi nous avons conçu ce programme qui nous permet de transmettre notre savoir et notre expérience », a-t-il déclaré. « Il y a quelques décennies, j’ai débuté comme vous, dès ma sortie de l’université, et je suis heureux que cette organisation vous offre la même opportunité que moi. J’ai hâte de vous voir prouver votre valeur. »

Il a lié le parcours des diplômés à la mission plus large de la banque, soulignant que le rôle de UBA va au-delà du profit : il s’agit aussi d’être pertinent face aux situations environnementales et de contribuer à la prospérité économique de l’Afrique.

S’exprimant également lors de l’événement, le directeur général adjoint, Chukwuma Nweke, qui représentait le directeur général du groupe, Oliver Alawuba, a salué la persévérance des diplômés et réaffirmé la confiance de la banque dans le développement du capital humain.

« Cette cérémonie célèbre le potentiel, la persévérance et la détermination. Vous n’êtes pas seulement des diplômés ; vous êtes notre prochaine génération d’innovateurs, de leaders et d’ambassadeurs d’un héritage durable. Ce programme reflète notre conviction que l’avenir de l’Afrique ne sera pas façonné par le hasard, mais par des dirigeants compétents et courageux, comme vous », a-t-il déclaré.

Nweke a présenté le rigoureux Programme accéléré de gestion des diplômés (GMAP), d’une durée de six mois, qui, selon lui, allie apprentissage en classe, simulations numériques, missions sur le terrain et mentorat par des cadres supérieurs.

Les nouvelles cohortes, qui rejoignent désormais la famille UBA de plus de 25 000 employés, ont été chargées de prendre en main leur carrière, de faire preuve d’initiative et d’être à l’avant-garde de la transformation technologique, de l’expérience client et du développement durable.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés répartis sur l’ensemble du groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, favorisant l’inclusion financière et mettant en œuvre des technologies de pointe