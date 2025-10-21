Ils étaient seize, selon une annonce de la Direction générale des élections (DGE) le 9 octobre dernier, à avoir fait une déclaration sur l’honneur confirmant leur intention de se présenter en tant que candidats indépendants à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Mais la dynamique politique semble désormais tourner à leur désavantage. En vertu de l’article 248 du Code électoral, « toute candidature indépendante à une élection présidentielle doit être parrainée par au moins 30 % de l’ensemble des maires, répartis dans au moins 70 % des communes, au moment du dépôt de la candidature ».

Or, l’annonce récente du parrainage de Mamadi Doumbouya par l’ensemble des présidents des délégations spéciales — qui assurent actuellement la gestion des communes rurales et urbaines — change radicalement la donne. Ces responsables locaux, seuls habilités à accorder leur signature de parrainage, se sont unanimement ralliés à la candidature du président de la transition.

Cette décision ferme de facto toute possibilité aux candidats indépendants de réunir les parrainages nécessaires à la validation de leur dossier. En d’autres termes, la voie vers une candidature sans étiquette politique semble désormais totalement obstruée, réduisant le champ électoral à une compétition contrôlée et largement verrouillée autour du chef de l’État sortant.