Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a officiellement lancé, ce lundi 21 octobre 2024, la campagne nationale d’éducation civique et électorale, marquée par la remise d’outils et d’équipements informatiques dans le cadre du Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil (PN-RAVEC). Ce programme, soutenu par l’USAID, AIFES et NDI à travers le projet STEP, vise à renforcer l’engagement citoyen et à assurer un retour à l’ordre constitutionnel.

Lors de la cérémonie, le ministre Ibrahima Kalil Condé a réitéré l’importance de la transparence et de la participation des citoyens aux processus électoraux. “L’éducation civique des citoyens et l’éducation électorale des électeurs constituent un puissant outil de promotion de la démocratie et de la citoyenneté”, a déclaré le ministre de l’Administration du Territoire, soulignant que cette campagne est “participative, inclusive et non partisane”.

Le soutien des États-Unis, à travers l’USAID, a été salué par l’ensemble des intervenants. “L’USAID soutient l’éducation civique et électorale parce que nous croyons que la démocratie ne repose pas seulement sur les lois ou les institutions. Elle repose sur le peuple”, a affirmé Theophilus Thorpe, directeur adjoint par intérim de la mission USAID pour la Guinée et la Sierra Leone.

Il a ajouté que “des citoyens bien informés sont mieux préparés à faire des choix éclairés et à contribuer au développement de leurs communautés”, un message qui résonne dans le contexte de la transition politique actuelle.

Randa Farhat, directrice résidente du NDI en Guinée, a souligné que le programme STEP, financé par l’USAID, poursuit deux objectifs majeurs : “renforcer un processus de transition inclusif, transparent et crédible” et “encourager une participation pacifique et éclairée des citoyens à la transition et aux processus politiques et électoraux.”. Pour ce faire, le NDI et l’IFES collaborent avec des centaines d’organisations de la société civile, des médias et divers groupes sociaux, notamment les jeunes et les femmes.

Le projet STEP a également permis de développer des outils novateurs pour l’éducation civique. “Nous avons mis au point des outils numériques, tels que des vidéos de sensibilisation, des tutoriels et des campagnes sur les réseaux sociaux”, a précisé Mountaga Sylla, directeur pays d’IFES. Ces outils seront utilisés dans des campagnes de proximité, notamment à travers des caravanes et des stands fixes dans les marchés et espaces publics.

L’un des points forts de la cérémonie a été la remise de 3 000 tablettes Samsung A9 et de serveurs pour faciliter le recensement des personnes physiques, une étape cruciale pour garantir la tenue d’élections crédibles.

Le lancement de cette campagne est perçu comme une étape décisive dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. “Les citoyens bien informés ne sont pas seulement mieux préparés à faire des choix éclairés, mais ils contribuent également à bâtir une société où la liberté, la justice et l’égalité prospèrent”, a souligné Theophilus Thorpe.

Ce vaste programme d`une durée de quatre ans, en renforçant les capacités des citoyens et en mobilisant l’ensemble des acteurs, vise à assurer une transition apaisée vers le retour à l’ordre constitutionnel, tout en jetant les bases d’une démocratie durable en Guinée.